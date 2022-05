Lionel Messi, Lebron James e Cristiano Ronaldo. É este o pódio dos desportistas mais bem pagos do mundo em 2022, de acordo com o ranking anual da revista Forbes.

O craque argentino, que no último defeso trocou o Barcelona por um contrato milionário no Paris Saint-Germain, subiu ao primeiro lugar da lista (era segundo em 2021, atrás do lutador de MMA Conor McGregor), tendo auferido um total de 124,6 milhões de euros no último ano entre salários e publicidade.

Messi é seguido pela estrela da NBA Lebron James, com 116 milhões, com a curiosidade de dois terços serem provenientes de patrocínios, e por Cristiano Ronaldo: o português do Manchester United auferiu 110 milhões de euros no último ano, com o salário e as receitas de publicidade a contribuírem quase em partes iguais para os seus rendimentos.

No top-10 da revista Forbes há ainda mais um futebolista (Neymar) e mais três jogadores da NBA (Steph Curry, Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo), além da estrela de futebol americano Tom Brady, do pugilista mexicano Canelo Alvarez e da lenda do ténis Roger Federer. O tenista suíço está no 7.º lugar da lista e tem a particularidade de quase totalidade dos seus rendimentos (87 milhões de euros) advir de publicidade.

