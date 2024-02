O PSG quer deixar de jogar no Parque dos Príncipes e mudar-se para um novo estádio. A intenção foi manifestada publicamente pelo presidento do clube, Nasser al-Khelaïfi, à margem da reunião do Comité Executivo da UEFA.



«É mais fácil para nós, sabemos o que queremos. Para nós acabou», disse, citado pelo L'Équipe.



Esta declaração surge após a Câmara de Paris ter recusado (uma vez mais) a possibilidade de vender o recinto depois de mais de oito anos anos de discussão.



O PSG considera fundamental controlar o Parque dos Príncipes para o crescimento do clube. Para esta tarde está prevista uma reunião de emergência para analisar hipóteses concretas para a construção de um novo recinto.



Lembre-se que o PSG joga no Parque dos Príncipes desde 1974.