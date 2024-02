O Paris Saint-Germain apurou-se esta noite para os quartos de final da Taça de França, ao vencer na receção ao Brest (3-1), num triunfo bastante português.

Desde logo, nas bancadas: o selecionador nacional Roberto Martínez esteve no Parque dos Príncipes, acompanhado de João Vieira Pinto, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

E Danilo e Gonçalo Ramos aproveitaram para brilhar: o antigo capitão do FC Porto fez o 2-0 aos 37 minutos, Gonçalo Ramos saltou do banco a dez minutos do fim e fez o 3-1 final nos descontos.

Antes, Kylian Mbappé havia inaugurado o marcador aos 34 minutos e Steve Mounie, servido pelo português Pereira Lage, fez o golo do Brest aos 65 minutos.

No PSG, refira-se, também Vitinha foi titular, enquanto Nuno Mendes, ainda a recuperar de lesão, não foi opção.

Nos outros jogos da noite, o Nice goleou em casa do Montpellier (4-1), ao passo que o Estrasburgo bateu o Le Havre (3-1). O Valenciennes ganhou na deslocação ao terreno do Saint Priest (2-1), enquanto o Le Puy-en-Velay triunfo ante o Laval (2-1).

Mais cedo, o Lyon venceu o Lille, de Paulo Fonseca, por 2-1.