Lionel Messi é oficialmente reforço do Paris Saint-Germain.

Às 21h15 de 10 de agosto de 2021 (mais uma hora em Paris), os franceses oficializaram o novo diamante do clube.

O vídeo tem cerca de 2 minutos e percorre vários lugares do Parque dos Príncipes e termina bem no centro do relvado onde está o novo camisola 30 do PSG: ele mesmo, Lionel Messi, com contrato válido até 2023, mais um de opção.