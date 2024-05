O Brest empatou a um golo na receção ao Reims e pode cair do terceiro lugar já nesta 33.ª jornada da liga francesa.

A equipa de Mathias Pereira Lage, que foi suplente utilizado, soma 58 pontos, mais três do que o Lille, de Paulo Fonseca, que nesta ronda joga em casa do Nantes e, em caso de vitória, entra em zona de apuramento direto para a Liga dos Campeões.

No jogo desta sexta-feira, o Reims adiantou-se aos 25 minutos, graças a um cabeceamento certeiro de Munetsi. Os anfitriões responderam mesmo em cima de intervalo, também de cabeça, por Brassier (45+1m).

Também esta noite, o Nice venceu o Le Havre, por 1-0.

A equipa da Riviera continua no quinto posto, com 54 pontos, a apenas um do Lille. Já o Le Havre, segue na luta pela permanência no principal escalão do futebol francês: é 15.º, com 32 pontos, três acima do lugar de play-off.

