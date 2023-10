O Mónaco isolou-se na liderança da Ligue 1 após derrotar, fora de portas, o Stade de Reims por 3-1.



O quinto triunfo, o segundo consecutivo, dos monegascos começou a ser construído com um golo de Ismail Jakobs com uma finalização ao segundo poste. No arranque da segunda metade, o conjunto do Principado aumentou a vantagem por intermédio de Folarin Balogun (46m).



Volvidos três minutos, o capitão Ben Yedder fez o 3-1. O melhor que o Reims conseguiu foi reduzir, de penálti, por Teuma, aos 67 minutos.



Refira-se ainda que o internacional português Gelson Martins continua sem ser utilizado pelo técnico Adi Hutter.



Com esta vitória, o Mónaco continua um ponto à frente do Nice, segundo classificado que também jogou e venceu este sábado. A equipa orientada pelo italiano Francesco Farioli triunfou em casa do Metz graças a um golo de Hicham Boudaoui.



O Brest é, de resto, a única equipa que ainda pode ultrapassar o Nice e alcançar o Mónaco nesta ronda caso vença o Toulouse, este domingo.