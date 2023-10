Depois da derrota surpreendente na receção ao Reims, o Lille voltou às vitórias na Ligue 1. O conjunto orientado por Paulo Fonseca venceu por 2-0 na visita ao terreno do Le Havre, numa partida da 7.ª jornada.



Com Tiago Santos no banco, mas com Ivan Cavaleiro na equipa inicial, «Les Dogues» chegaram à vantagem a cinco minutos do intervalo graças a um golo de Zhegrova. No arranque da segunda parte, o Lille chegou ao 2-0 num autogolo de Salmier e respirou de alívio.



Nos outros jogos que começaram às 14h00, o Toulouse recebeu e bateu o Metz por 3-0. Já Nice e Brest, equipas que podiam subir à liderança isolada da Ligue 1, empataram sem golos na Côte D'Azur.



Com este triunfo o Lille chegou aos 11 pontos e alcançou o sexto lugar e está a dois do Nice, quarto colocado. Por sua vez, o Brest partilha a liderança com o Mónaco, cada uma com 14 pontos.



Classificação da Ligue 1