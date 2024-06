O Saint-Étienne garantiu, este domingo, o regresso à primeira liga francesa (Ligue 1), ao fim de dois anos, com o empate 2-2 na visita ao Metz, em jogo da segunda mão do play-off de promoção/descida.

Com uma desvantagem de 2-1 para tentar superar, vinda da 1.ª mão, para tentar evitar a despromoção, o Metz viu complicar-se a vida com a expulsão madrugadora de Papa Diallo: o avançado viu o cartão vermelho direto aos seis minutos, após falta dura, deixando o Metz com dez.

Porém, a equipa da casa, mesmo em inferioridade numérica, conseguiu passar para a frente do marcador e da eliminatória. Lamine Camara fez o 1-0 aos 17 minutos e Georges Mikautadze fez o 2-0 aos 25 minutos. O Saint-Étienne respondeu ainda antes do intervalo, por Léo Petrot, aos 35 minutos.

O resultado não sofreu mais alterações e, com a eliminatória em 3-3, o jogo foi para prolongamento. Já com o cenário de desempate por penáltis perto, o Saint-Étienne conseguiu o empate, por Ibrahima Wadji, aos 117 minutos, festejando minutos depois, com o apito final, a subida de divisão.