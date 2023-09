Kylian Mbappé saiu lesionado aos 32 minutos do Clássico entre PSG e Marselha. No final da partida, Luis Enrique esclareceu a condição física do internacional gaulês.



«Não é um problema sério, mas o Mbappé estava com dores e era difícil continuar a jogar. Foi mais inteligente ser substituído. Acho que foi só uma pancada», disse o técnico espanhol, em declarações à «Amazon Prime».



Certo é que Gonçalo Ramos, que tinha rendido Mbappé, acabaria por ser a figura da partida ao anotar dois dos quatro golos do campeão francês.



O PSG defronta o Clermont no próximo sábado e depois, visita Newcastle, num duelo referente à fase de grupos da Champions.