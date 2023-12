Luís Enrique esclareceu que tem uma relação perfeita com Mbappé, desmentindo os rumores de um alegado mal-estar com o jogador. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Metz, o treinador do Paris Saint-Germain disse mesmo que é praticamente «noivo» do avançado francês.

«Como sempre, temos uma relação perfeita. Não estamos noivos, mas quase», sublinhou.

O treinador espanhol diz que é próximo de todos os jogadores do PSG e nega ter algum problema com o atleta.

«Sou muito próximo da maioria dos meus jogadores, sempre fui próximo do Mbappé. Desde o início ele faz piadas e sempre sorri. Temos uma relação muito boa, estou muito feliz com isso e não só com o Mbappé, com o resto dos jogadores, mesmo sabendo que quem joga um pouco menos não está tão feliz.»

O Paris Saint-Germain recebe, esta quarta-feira, o Metz, em jogo da jornada 17 da liga francesa. O apito inicial do árbitro está marcado para as 20h.