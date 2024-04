A insatisfação de Kylian Mbappé no momento da substituição no Vélodrome não passou despercebida, mas, segundo Luis Enrique, o avançado do Paris Saint-Germain não insultou o treinador antes de dar lugar a Gonçalo Ramos.

«O curioso é o que as notícias que saem são mentiras. Alguém inventou um insulto e há especulações de todo tipo. Depois dos jogos fico cansado, tenho pouca energia, mas vivo com total tranquilidade, faço o meu trabalho da melhor forma. Estou muito feliz com todos os meus jogadores, inclusive o Kylian. Ele sempre se comportou de maneira espetacular», assegurou Luis Enrique na antevisão ao jogo com o Rennes.

«Adoraria que terminasse bem para o PSG e maravilhosamente para o Kylian também. Estamos todos no mesmo barco em busca do porto do sucesso», acrescentou.

Além de anunciar que Nuno Mendes já está recuperado, embora não queira «correr riscos com nenhum jogador», Luis Enrique também abordou a relação com Luís Campos. O técnico dos parisienses garantiu que vai fazer força para que o português se mantenha como diretor desportivo do PSG.

«Se alguém tiver de me perguntar, assim o farão. A minha opinião é muito clara. Estou muito feliz com a minha relação profissional e pessoal com o Luís Campos. E ficarei feliz se ficar com ele durante muitos anos», vincou.

