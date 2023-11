Pierre Aristouy já não é treinador do Nantes. A confirmação foi feita esta quarta-feira pela equipa francesa.

Em comunicado, o conjunto gaulês indicou ainda que vai em breve anunciar o nome do sucessor.

Na mesma nota, o Nantes agradeceu a «Aristouy e à sua equipa, que colocaram todas as suas qualidades humanas e talento ao serviço do clube», e acrescenta: «Apreciados por todos, ajudaram o clube a manter a posição no final da temporada passada.»

Pierre Aristouy chegou à equipa principal do Nantes na temporada passada e conseguiu evitar a descida do clube à segunda divisão francesa.

O Nantes ocupa atualmente a 11.ª posição da Liga francesa, a 15 pontos do líder, o Paris Saint-Germain, tendo somado três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos.