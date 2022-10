Depois de ter participado em 48 jogos na época passada, Gerson tem perdido espaço no Marselha. O internacional brasileiro não participou em nenhum dos últimos três jogos da equipa do sul de França.



O pai e empresário do médio ameaçou que este pode sair do clube em janeiro caso continue sem ser utilizado assíduamente.



«É uma situação complicado. Como é que um jogador com a qualidade do Gerson pode ser excluído sem mais nem menos? É incompreensível. Vamos ter de procurar uma solução, é inevitável. Estamos a organizar as coisas para que o Gerson saia em janeiro. Estamos muito tristes porque o treinador Igor Tudor nos impede de sonhar com a convocatória para o Mundial. Se o Gerson não é importante para o Marselha, vamos encontrar um clube que o valorize», referiu Marcão, em declarações ao L'Équipe.



Gerson, de 25 anos, chegou ao Marselha proveniente do Flamengo a troco de 20 milhões de euros e leva 11 jogos disputados esta temporada. O vice-campeão gaulês é, recorde-se, adversário do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões.