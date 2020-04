Pedro Pauleta cumpre esta terça-feira 47 anos de vida. Aquele que ainda é o segundo melhor marcador de sempre da Seleção Nacional, com 47 golos (só ultrapassado por Cristiano Ronaldo e à frente do mítico Eusébio), está por isso de parabéns, o que justifica um vídeo que nos recorda como Pauleta foi um matador implacável no início deste século.

No currículo o antigo internacional português conta com um só título, conquistado em 2000, ao serviço do Corunha, e duas Taças de França, ganhas pelo PSG. Foi no clube da capital francesa, de resto, que Pauleta viveu os melhores anos, ao longo de seis épocas, durante as quais realizou 212 golos e apontou 109 golos. Em 2010 foi eleito o melhor jogador de sempre do PSG e em 2015 foi eleito o terceiro melhor jogador da Liga Francesa no séc. XXI.

Pauleta é atualmente diretor das seleções nacionais, na Federação Portuguesa de Futebol, e mantém o cargo de embaixador do PSG, clube no qual continua a ser um ídolo. Venha daí recordar como fazia golos na capital francesa.