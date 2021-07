O futuro de Kylian Mbappé continua a ser uma incógnita. O internacional francês está no último ano de contrato e ainda não se sabe se irá prolongar o vínculo com o PSG.



O técnico dos parisienses, Mauricio Pochettino, garantiu que o avançado jamais lhe disse que iria sair como um jogador livre no final da temporada 2021/22.



«Se Mbappé disse que não vai renovar? Isso são conversas privadas. Em nenhum momento me disse isso. Se vai sair livre? Não posso viver da imaginação. Não penso no que pode ou não acontecer. O único que é claro, para já, é que lhe resta um ano de contrato e que o vamos tratar como um jogador que tem cinco anos de contrato», sublinhou, em entrevista ao Le Parisien.



O argentino abordou ainda a chegada de Donnarumma ao PSG e a discussão pela baliza que este vai ter com Keylor Navas.

«Tem de ser uma luta saudável. À nossa maneira, vamos tentar ser justos, avaliando quem é melhor e quem está em melhor forma», referiu.