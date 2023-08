Kylian Mbappé foi reintegrado nos treinos do Paris Saint-Germain.

No dia seguinte ao nulo com o Lorient, visto pelo internacional francês da bancada, o emblema da capital francesa anuncia que o jogador volta a ser integrado no plantel às ordens de Luis Enrique.

«Após conversas muito construtivas e positivas, entre o Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé, antes do PSG-Lorient, o jogador foi reintegrado nos trabalhos da equipa principal, na manhã deste domingo», refere o clube.

Mbappé passou a estar à margem da equipa após ter assumido publicamente que não pretendia ativar a opção para renovar contrato por mais um ano, até 2025.