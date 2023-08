Fora da convocatória do Paris Saint-Germain para o encontro deste sábado diante do Lorient, por já ter manifestado a intenção de não renovar contrato, Kylian Mbappé não deixou de marcar presença no Parque dos Príncipes.

O internacional francês, de resto, está nas bancadas a assistir à partida da jornada inaugural da Ligue 1 acompanhado pelo irmão, Ethan, que também não foi convocado por Luis Enrique, e ainda por Ousmane Dembélé, o mais recente reforço dos parisienses.

