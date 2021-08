O PSG viveu este sábado uma noite de gala no Parque dos Príncipes, coroado com a vitória por 4-2 sobre o Estrasburgo, com Messi a ver tudo na bancada. Foi a segunda vitória em dois jogos, que isolou a formação parisiense na liderança da Liga Francesa, ao fim de apenas duas jornadas.

A noite começou com as apresentações de Sergio Ramos, Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum e Lionel Messi, que foram aplaudidos pelos adeptos, que lotaram o Parque dos Príncipes. Sobretudo, claro, Lionel Messi, que provocou a histeria nas bancadas, para onde seguiu logo depois, sentando-se ao lado de Neymar.

Em campo, o PSG apresentou-se ainda sem várias estrelas: Messi, Sergio Ramos, Donnarumma, Neymar, Di María e Paredes ficaram de fora e viram Mbappé, que foi muito assobiado pelos adeptos, abrir o livro para guiar a equipa à vitória.

Com o português Danilo a entrar em campo apenas aos 60 minutos de jogo, o PSG teve um início de jogo demolidor e fez três golos em meia hora: Icardi, Mbappé e Draxler marcaram e sentenciaram a partida.

Na segunda parte, a equipa adormeceu e permitiu que o Estrasburgo fizesse dois golos e sonhasse em chegar ao empate, depois de Kevin Gameiro (53 minutos) e Ajorque (64 minutos) marcarem. Até que Sarabia, aos 84 minutos, após passe de Mbappé (já tinha também assistido Draxler e já tinha estado no golo de Icardi) fez o resultado final.

O último golo do jogo: