Renato Sanches está lesionado, informou o PSG.



De acordo com a nota do clube francês, o internacional português tem uma lesão nos adutores da perna direita e vai ficar de fora, pelo menos, durante dez dias. Dessa forma, o médio de 25 anos vai falhar os jogos contra Brest e Maccabi Haifa, podendo voltar a tempo Clássico com o Lyon.



Renato Sanches será reavaliado dentro de dez dias e pode não recuperar a tempo dos compromissos de Portugal para a Liga das Nações. A convocatória da seleção nacional é divulgada a 15 de setembro.