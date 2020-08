O futebolista brasileiro Thiago Silva, que deixa o Paris Saint-Germain ao fim de oito temporadas, deixou uma última mensagem de agradecimento com emoção, dias após confirmar a saída do finalista vencido da Liga dos Campeões. O central pensou fazê-lo cintando o português Fernando Pessoa, mas a verdade é que a frase que utilizou do poeta é um apócrifo: ou seja, uma frase erradamente atribuída a alguém, neste caso a Fernando Pessoa.

«O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis», começou por escrever, na noite de quarta-feira, através da rede social Instagram, naquela que seria a citação erradamente atribuída a Fernando Pessoa, que nunca disse esta frase.

«Fecha-se um ciclo, depois de oito anos no PSG. Gostaria de agradecer aos meus colegas de equipa, a toda a equipa técnica, à direção, aos adeptos, à minha família, a Deus e aos meus amigos, por todos esses anos felizes que vivemos na cidade-luz. Aqui, junto com a minha esposa, vivemos momentos inesquecíveis, os nossos filhos cresceram, tornámo-nos cidadãos franceses e vamos levar para sempre esses anos vividos e França nos nossos corações», concluiu o defesa de 35 anos.

O PSG foi o sétimo clube de Thiago Silva na carreira como sénior, dpeois de, no Brasil, ter jogado no RS, Juventude e Fluminense, além do FC Porto B em Portugal, do Dínamo de Moscovo (Rússia) e do Milan (Itália).