Christophe Galtier, treinador do Paris Saint-Germain, foi detido na manhã desta sexta-feira.

Em causa estão os alegados comentários discriminatórios que terá feito na época 2021/22, quando era treinador do Nice.

Para além de Christophe Galtier, também o filho, John Valovic, está sob custódia policial, adianta a AFP, que cita fonte judicial.

O caso surgiu no passado mês de abril, quando o jornalista Romain Molina revelou, na RMC Sport, o conteúdo de um e-mail alegadamente enviado pelo antigo diretor desportivo do Nice à INEOS, proprietária do clube, em junho de 2022.

Julien Fournier teria revelado então que Galtier tinha defendido que «não podia ter tantos negros e muçulmanos na equipa».

Na altura o Nice reagiu em comunicado, frisando que ambos os elementos já tinham saído do clube, e garantindo que o caso teria sido tratado com «a maior seriedade na altura dos acontecimentos».

O Ministério Público francês anunciou então a abertura de um inquérito, e Galtier mostrou-se «profundamente chocado» com as acusações, com o Paris Saint-Germain a garantir então total apoio ao técnico, que agora até parece estar de saída, paralelamente à questão do processo judicial.

ARTIGO ATUALIZADO