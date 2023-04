A justiça francesa anunciou esta sexta-feira que abriu um inquérito a Cristophe Galtier, treinador do Paris Saint-Germain, por suspeitas de «discriminação racial e religiosa», quando ainda orientava o Nice. O treinador conta com o apoio do clube parisiense e manifesta-se «chocado» com a acusação.

A investigação às alegadas declarações do treinador foi confirmada esta sexta-feira pelo procurador do Ministério Público, Xavier Bonhomme, que também confirmou que, nesta altura, estão a decorrer buscas nas instalações do Nice, clube que Galtier orientou na época passada, antes de se transferir para o PSG.

O caso foi despoletado na passada terça-feira, quando foi divulgado um e-mail onde um antigo dirigente do Nice, Julien Fournier, acusava Galtier de ter dirigido palavras discriminatórias aos jogadores do Nice, durante o período em que orientou o clube.

Segundo Fournier, o treinador ter-lhe-á dito, entre outras coisas, que a equipa do Nice «não poderia ter tantos negros e muçulmanos» e manifestou o desejo de querer limitar «ao mínimo possível o número de jogadores muçulmanos».

Entretanto, Cristophe Galtier rejeitou as acusações e revelou ter recorrido de imediato ao seu advogado «para iniciar, sem demora, os procedimentos legais necessários» para as contrariar.

O atual treinador do PSG manifestou-se «profundamente chocado» com as suspeitas contra a sua pessoa e já recebeu o «apoio total» do Paris Saint-Germain.

«Estou profundamente chocado com as afirmações que me foram atribuídas, e que foram proferidas, por alguns, de forma irresponsável. Isto atinge a minha dignidade», afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Lens, relativo à 31.ª jornada da liga francesa.

O treinador de 56 anos disse ainda ser «originário de um bairro de classe baixa, habituado à diversidade racial e educado no respeito pelos outros, independentemente da sua origem, cor ou religião». «Toda a minha vida tem sido orientada pelo respeito pelos outros, não posso aceitar que o meu nome e o da minha família sejam manchados desta forma», reforçou.

O Paris Saint-Germain, clube no qual alinham os portugueses Danilo, Nuno Mendes, Renato Sanches e Vitinha, já manifestou total solidariedade para com o técnico. «O clube apoia Christophe Galtier e quer que a verdade seja apurada pela justiça», disse o assessor de imprensa do Paris Saint-Germain, pouco antes de o técnico falar.