O PSG conquistou esta sexta-feira a 13.ª Taça de França do seu palmarés ao bater o Saint-Étienne por 1-0, na final disputada no Stade de France.



No primeiro jogo oficial em solo gaulês em mais de quatro meses e com a presença de público (ainda que de forma limitada) nas bancadas, os parisienses entraram melhores no encontro e marcaram cedo por Neymar. Mbappé combinou com Di María e isolou-se, rematando para defesa de Moulin. O internacional brasileiro aproveitou a recarga para marcar.



Vida complicada para os «verts» que após terem sofrido um golo, perderam o capitão Perrin por expulsão. No último jogo da carreira, o defesa teve uma entrada duríssima sobre Mbappé e viu cartão vermelho direto após recurso ao VAR (30m). O jovem francês deixou o relvado em lágrimas.





O PSG aproveitou para criar oportunidades e por pouco não chegou ao 2-0. A equipa de Tuchel teve, inclusive, um golo anulado. Perante a curta diferença no marcador, o Saint-Étienne acreditou e sufocou o adversário nos instantes finais, mas saiu derrotado da final.



O PSG junta assim o título de campeão à Taça de França.



O golo de Neymar: