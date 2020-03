Pela primeira vez em quatro anos, o PSG apurou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões. Os campeões franceses viraram a eliminatória num Parque dos Príncipes vazio, frente ao Borussia Dortmund.



No final, os jogadores foram à varanda do estádio celebrar com os adeptos que ficaram no exterior ao longo dos noventa minutos da partida. Di María, Neymar e companhia não pouparam nas celebrações como se vê no vídeo da Dugout, parceira do Maisfutebol.