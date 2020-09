O Marselha, do português André Villas-Boas, empatou este sábado (1-1) na receção ao Metz, em jogo da quinta jornada da liga francesa. Um empate que é um mau resultado, mas é também um mal menor: o Marselha esteve perto da derrota, que só conseguiu evitar ao minuto 90+5.

Depois de uma primeira parte equilibrada em número de oportunidades de golo, apesar do domínio do Marselha na posse de bola, o Metz colocou-se na frente do marcador aos 71 minutos, pelo avançado senegalês Ibrahima Niane, a cabecear completamente só no coração da área, após cruzamento do lateral esquerdo Mathieu Udal.

Villas-Boas não perdeu tempo e procedeu a cinco alterações no espaço de oito minutos, entre os 77 e os 85, fazendo entrar o tunisino Saif Khaoui, o sérvio Nemanja Radonjic, que estaria na jogada do golo, e os franceses Valere Germain, Pape Gueye e Maxime Lopez.

O esforço final do Marselha surtiria efeitos ao minuto 95 minutos, pelo médio Morgan Sanson, que concluiu da melhor forma um cruzamento de Radonjic, que foi à linha de fundo, após um passe do avançado argentino Dário Benedetto.

Com este empate, o Marselha segue em sexto lugar, com oito pontos, mas pode ser ultrapassado no domingo pelo Mónaco, que recebe o Estrasburgo, pelo campeão Paris Saint-Germain, que se desloca ao terreno do Reims, pelo Brest ou pelo Angers, que se defrontam, e pelo Nice, que visita o terreno do Bordéus.