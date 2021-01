O Marselha vive um dos piores momentos da época - perdeu os últimos quatro jogos - os rumores acerca de uma eventual saída de Villas-Boas começaram a surgir. No entanto, o técnico português reiterou que não pensa deixar o vice-campeão gaulês.



«Se vou ficar até final da época? A não ser que o Pablo [Longoria] me despeça! Mas pode acontecer, é só ver o que está a acontecer no mundo do futebol», referiu, citado pelo L'Équipe, à margem da apresentação oficial de Milik.



Em relação à saída de Sanson para o Aston Villa, o treinador revelou que o Marselha já está no mercado à procura de uma alternativa.



«Não estou preocupado em perder mais jogadores. Perdemos um jogador que esteve cá vários anos [Sanson] e temos de o substituir. Já dei a minha opinião à direção e agora, juntamente com o Pablo, estamos a ver qual é a melhor opção para o Marselha. Tanto para o imediato como para o futuro esteja ou não aqui», disse.



Por último, Villas-Boas elogiou Milik, o polaco que chegou do Nápoles neste mercado. «O mais importante é o Milik colocar o seu potencial ao serviço do coletivo. Ele estava habituado a jogar sozinho na frente, mas já começámos a trabalhar a possibilidade de jogar com outro avançado. No entanto, isso nao quer dizer que vamos jogar com dois avançados contra o Rennes», afirmou.