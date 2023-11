Francesco Coco foi internacional por Itália, passou por clubes como Milan, Torino, Barcelona ou Inter de Milão, mas o percurso até sénior foi duro, como o próprio reconhece.

Em entrevista ao Sofoot, o antigo internacional italiano recordou os primeiros treinos na equipa principal do Milan e revelou que sofreu muito às mãos de Fabio Capello, com quem tinha uma «relação de amor e ódio».

«Lembro-me de um dos meus primeiros treinos a equipa principal. Estava a chover, eu tinha 15 anos e Capello convidou-me para treinar com eles. Ele ainda era jovem, mas duro. No final do treino, houve uma “peladinha” com os titulares contra os suplentes e os jovens. De repente, há uma bola longa, fiz vou a correr e faço um corrido que faz o avançado voar, mas eu fico com a bola. O Capello começou a assobiar e a gritar: "Coco, que car**** estás a fazer?". Eu era uma criança, mas mandou-me diretamente para o balneário tomar banho. Na minha cabeça estava convencido de que tinha feito uma coisa boa. Naquela altura, eu era o rapaz mais limpo do mundo. Porquê? Nunca conseguia terminar um único treino, o Capello mandava-me para o banho antes de todos. Tínhamos uma relação de amor e ódio», começou por contar.

«Um dia chamou-me à parte e disse-me nos olhos: "Se te tornares jogador profissional, eu corto os testículos". No entanto, um ano depois, foi ele que apostou em mim e tornou-me profissional», completou.