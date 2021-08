O futebolista holandês Frenkie de Jong sofreu uma distensão no gémeo da perna direita e tem o início oficial de época em risco no Barcelona.

O clube espanhol comunicou esta quinta-feira a situação clínica do médio, referindo que se torna uma «baixa» e que a «sua evolução pautará a sua disponibilidade». De Jong foi utilizado no particular de pré-época ante o Salzburgo, na quarta-feira.

Resta mesmo perceber se De Jong vai evoluir a tempo de ser opção para o treinador Ronald Koeman a 15 de agosto, na primeira jornada da liga espanhola, ante a Real Sociedad.