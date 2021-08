Depois de um número recorde – que entretanto já foi igualado pelo espanhol Pedri – de 72 jogos oficiais disputados numa só temporada, o futebolista português Bruno Fernandes diz-se de espírito renovado e pronto para a nova época, 2021/2022, no Manchester United.

«Sim, estou fresco e feliz por estar de volta, por ver e novo os meus colegas de equipa, por treinar de novo. É sempre bom», afirmou Bruno, de 26 anos, em declarações publicadas esta quinta-feira pelo clube inglês.

Em 2020/2021, Bruno fez 58 jogos pelo Manchester United (entre liga, Taça de Inglatera, Taça da Liga inglesa, Liga dos Campeões e Liga Europa), mais 14 pela seleção, entre jogos particulares, Euro2020, qualificação para o Mundial2022 e Liga das Nações.

Em julho, Bruno teve algum tempo para descansar, o que tem sido raro na transição de época nos últimos anos.

«Foi bom, finalmente uma pausa longa depois da época. Penso que já faz cinco anos desde que tive uma pausa total. Honestamente, foi bom estar com a família e amigos e aproveitar o tempo com os filhos, porque quando estamos a jogar, o tempo que passamos em casa é menor do que o tempo que passamos no centro de treinos», apontou.