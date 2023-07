Pione Sisto, jogador do Midtjylland e proprietário do terreno onde está instalada o autoproclamado Reino Pineal, uma seita espiritual liderada por Martim Junior Kenny, em Oliveira do Hospital, está surpreendido com os milhares de mensagens que recebeu desde que a CNN Portugal deu conta da morte de um bebé no local e veio agora a público dar explicações.

«Tenho recebido muitas mensagens a propósito da minha relação com a Fundação Pineal em Portugal. Deixem-me esclarecer. Sou um atleta, empreendedor e filantropo. Acima de tudo, sou um homem espiritual que acredita num bem maior. Vivo a minha vida sempre a tentar melhorar a mim próprio e a melhorar o mundo de todas as formas que puder», começa por escrever o jogador dinamarquês natural do Uganda numa story publicada no Instagram.

O jogador explica depois a sua ligação à fundação espiritual. «A Fundação Pienal é um de muitos projetos espirituais, culturais e ecológicos a que dediquei o meu tempo e a minha energia. Sou patrono da Fundação Pienal porque sinto-me inspirado pela filosofia, pelos ideais, pelos princípios e pelo modo de vida deles. Penso que o mundo precisa de mais organização que coloque a natureza, o ambiente, a saúde e o bem-estar à frente do lucro», acrescenta.

A fechar, o jogador do Midtjylland refere ainda que vai manter o apoio à fundação. «Enquanto a Fundação Pienal continuar a viver lealmente e pacificamente segundo os seus princípios, vou continuar a apoiar de todas as formas que puder», destacou ainda