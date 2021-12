O futebolista do Arsenal, Gabriel, esteve envolvido numa briga com um ladrão que tinha um taco de beisebol e que procurava roubar o seu veículo de cerca de 52 mil euros.

De acordo com o relatório, noticiado pelo Daily Mail, na terça-feira, Abderaham Muse e um cúmplice, ambos encapuzados e mascarados, entraram na garagem, com Muse a erguer o taco perante Gabriel, que chegava a casa depois de uma noite com um amigo, Rodrigo Tavares. O atleta, perante a situação, tirou o relógio e as chaves do carro e entregou ambos os itens.

O larápio atacou então Gabriel, mas o jogador acertou-lhe também no rosto e agarrou-lhe num braço. Depois disso, Muse e não um, mas sim dois cúmplices que estavam consigo, mas não foram apanhados, colocaram-se em fuga.

O caso aconteceu em agosto e foi conhecido agora, com imagens do circuito de videovigilância da casa, nas quais se veem alguns dos momentos do sucedido.

Muse foi preso no mês passado por cinco anos, depois de ter tentado roubar o carro do atleta brasileiro, um telemóvel e um relógio. Segundo o relatório, Muse foi relacionado ao roubo em agosto, através das amostras ADN do chapéu que ficou caído durante a tentativa de assalto.