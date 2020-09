O divórcio entre o Real Madrid e Gareth Bale parece estar cada mais próximo de se consumar, e com José Mourinho a fazer as honras da casa.

O agente do internacional galês, Jonathan Barnett, assumiu esta terça-feira que há negociações com o Tottenham para uma transferência.

«O Bale ainda adora o Tottenham. Estamos a conversar [Tottenham, Real Madrid e Bale]. É onde ele [Bale] quer estar», afirmou Barnett, à BBC do País de Gales.

Recorde-se que Bale jogou seis épocas no Tottenham, agora formação orientada por José Mourinho, antes de se mudar precisamente para o Real Madrid. Nos últimos anos, com Zidane no comando da equipa, o avançado tem perdido espaço nos merengues.