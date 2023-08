O adeus de um dos maiores e melhores guarda-redes de todos os tempos: Gianluigi Buffon anunciou o final da carreira aos 45 anos.

Através de uma publicação nas redes sociais, o antigo internacional transalpino recordou alguns dos melhores momentos da jornada como futebolista e deixou uma breve mensagem. «É tudo, rapazes. Vocês deram-me tudo. Eu dei-vos tudo. Fizemos isto juntos.»

Nome histórico das balizas, Buffon deixa para trás 28 temporadas como sénior e retira-se com um vasto currículo. Campeão do mundo em 2006 com a Itália, conquistou ainda uma Taça UEFA, 10 campeonatos italianos, seis Taças de Itália, sete Supertaças italianas, uma Serie B, um campeonato francês e uma Taça de França.

Ainda assim, despede-se dos relvados sem nunca ter conquistado a Liga dos Campeões, tendo saído derrotado nas três finais que disputou.

Formado no Parma, Buffon transferiu-se em 2001 para a Juventus, a troco de 52 milhões de euros. Depois de 17 anos em Turim, mudou-se durante uma época para o Paris Saint-Germain, mas regressou à vecchia signora para cumprir mais duas temporadas. Já nos últimos dois anos, voltou à casa de partida para vestir a camisola do Parma.

O transalpino somou 975 jogos a nível de clubes, aos quais acrescentou 176 partidas pela squadra azzurra.

Buffon, refira-se, foi eleito três vezes o melhor guarda-redes do mundo pela FIFA e pela UEFA.

