David Silva, campeão do Mundo e bicampeão europeu por Espanha, anunciou o fim da carreira de futebolista, esta quinta-feira, aos 37 anos.

«Hoje, é tempo de despedir-me dos meus companheiros, que são como família para mim. Vou ter muitas saudades vossas. Chés, Armeros, Celtiñas, Citizens e Txuri Urdines. Obrigado por me terem feito sentir em casa», disse o esquerdino, num vídeo publicado nas redes sociais, onde recorda os vários clubes que representou.

O médio, que estava ao serviço da Real Sociedad, sofreu uma lesão grave no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo num treino, o que, de acordo com a imprensa espanhola, precipitou a decisão de pendurar as chuteiras.

Formado no Valência, David Silva foi ainda emprestado ao Eibar e ao Celta de Vigo, antes de se afirmar no emblema ché. Em 2010, rumou ao Manchester City, onde assumiu o estatuto de estrela e se tornou um dos principais futebolistas da última década. Dez anos depois, regressou a Espanha, para ingressar na Real Sociedad.

Além dos três títulos com a seleção espanhola - aos quais junta um Euro sub-19 - Silva venceu duas Taças do Rei, duas Supertaças inglesas, cinco Taças da Liga inglesas, duas Taças de Inglaterra e quatro Premier League.

Durante toda a carreira, Silva fez 869 jogos, marcou 156 golos e ainda somou 226 assistências.

