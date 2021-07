Não foi só Angel Di María a tatuar a sua grande conquista deste verão. Desta vez o protagonista é Gianluigi Donnarumma, recentemente coroado campeão europeu de seleções com a Itália, no Euro 2020.

O jovem guarda-redes de 22 anos, um dos novos reforços do PSG, decidiu eternizar no seu corpo aquele que é o maior título da carreira até ao momento, tatuando a taça de campeão europeu no braço esquerdo.

Veja o vídeo: