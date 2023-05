Depois da vitória frente ao Real Madrid na última jornada, o Girona somou mais um importante triunfo, desta feita na visita ao Sevilha, esta segunda-feira, por 2-0, em jogo da 32.ª jornada do campeonato espanhol.

Aos 23 minutos, na sequência de um pontapé de canto, o defesa Juanpe surgiu ao segundo poste a finalizar com um golpe acrobático. Já no segundo tempo, Taty Castellanos, autor de um póquer na ronda passada, aumentou a vantagem da formação de Barcelona (55m).

Desta forma, o Girona, que nunca tinha vencido no Sánchez Pizjuán, sobe ao oitavo lugar da liga espanhola, com 44 pontos, a cinco do Betis, sexto classificado, em zona europeia. Pelo meio, está o Athletic Bilbao, que empatou nesta jornada, com 44 pontos.

O Sevilha, que somou a primeira derrota desde que José Luis Mendilibar assumiu o comando da equipa, segue na 11.ª posição, com 41 pontos.