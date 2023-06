Quatro jogadores da seleção de Cuba foram dados como desaparecidos logo após o jogo com a Guatemala, relativo à Gold Cup da CONCACAF, que está a decorrer nos Estados Unidos. Depois do jogo de estreia na competição, na madrugada de quarta-feira, em Fort Lauderdale, os quatro jogadores não regressaram ao hotel.

Os quatro desaparecidos são Roberney Caballero, Denilson Milanes, Neisser Sandó e Jassael Herrera. Ao que tudo indica, será mais um caso de «deserção», como já aconteceu com outros 29 atletas de alta competição do país só em 2023.

Dos quatro desaparecidos, apenas Sandó foi utilizado no decorrer do jogo, enquanto os outros três estiveram apenas no banco.