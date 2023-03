Depois de Thomas Tuchel admitir que tem o «forte desejo» de contar com Anthony Barry na equipa técnica do Bayern Munique, o treinador do Chelsea, Graham Potter, revelou que os dois clubes estão a negociar a saída do técnico inglês, que é adjunto de Roberto Martínez na seleção portuguesa.

«O Anthony está a negociar neste momento, os clubes estão a conversar. Ele agora não está connosco, penso que é a melhor opção enquanto as coisas estão a ser resolvidas. Por agora não há nada a dizer, é algo entre os dois clubes», começou por afirmar Potter em conferência de imprensa.

O técnico dos blues assumiu ainda que não sabe quanto tempo pode demorar a negociação. «Não sei, é entre os clubes, não estou envolvido. Tenho muito respeito pelo Anthony e pelo que tem feito aqui. É um treinador fantástico e uma ótima pessoa. Estas coisas acontecem na vida e no futebol. Temos um bom staff que pode preencher o lugar. Não há um substituto direto, mas coletivamente podemos resolver isso.»

Recorde-se que Roberto Martínez já foi questionado sobre o tema e garantiu que a mudança de clube do treinador não terá influência no cargo que desempenha na Federação Portuguesa de Futebol.