O Olympiacos, de Carvalhal, venceu o Kifisia, último classificado da Liga grega, por 3-2, em jogo da décima oitava jornada do campeonato. João Carvalho e Podence foram titulares na equipa do treinador português, enquanto Gelson Martins entrou no segundo tempo no conjunto de Atenas.

Masouras marcou para o Olympiacos, logo aos onze minutos, após assistência de João Carvalho e Fran Navarro, de grande penalidade, estreou-se a marcar pelo emblema grego e fez o 2-0.

Contudo, Retsos viu o segundo cartão amarelo e respetivo vermelho aos 44 minutos e o Kifisia aproveitou para reduzir já no tempo de compensação. Na segunda parte, Ozegovic, de penálti, restabeleceu a igualdade no marcador, aos 63 minutos.

Ainda assim, a equipa de Carlos Carvalhal foi feliz na parte final da partida. El Arabi, que tinha entrado para o lugar de Fran Navarro aos 65 minutos, deu os três pontos ao Olympiacos, aos 86 minutos, numa altura em que Gelson Martins já estava em campo. Até final, Mateus Criciuma também foi expulso e a vitória já não escapou ao emblema do treinador português.

Com este triunfo, o conjunto de Atenas segue no quarto lugar da Liga grega, com 35 pontos, e está a cinco do líder Panathinaikos, que tem menos um jogo realizado. O Kifisia está no último lugar do campeonato, com 12 pontos.

Já o Panetolikos, que teve o português Frederico Duarte no onze, foi goleado em casa pelo Aris por 4-0.