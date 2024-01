O Olympiakos foi a casa do Panathinaikos empatar (1-1) na primeira mão dos oitavos de final da Taça da Grécia.

O jogo colocou frente a frente Carlos Carvalhal e Fatih Terim, o experiente treinador turco que chegou recentemente ao comando do Panathinaikos e já colocou a equipa de Atenas no comando do Super Liga.

Carvalhal apostou no português João Carvalho e no espanhol Fran Navarro (emprestado pelo FC Porto) no onze inicial, mas quem se destacou, a marcar, foi Alexandropulos. O médio cedido pelo Sporting colocou o Olympiakos a vencer perto do fim da primeira parte.

A equipa da casa, todavia, empatou o jogo aos 65 minutos, através de Ioannidis.

Carvalhal lancou Daniel Podence em campo durante a segunda parte, mas deixou Gelson Martins no banco de suplentes.

A partida da segunda mão está marcada para a próxima quarta-feira, em casa do Olympiakos.