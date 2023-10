O selecionador espanhol já mudou, Alejandro Grimaldo também trocou de clube, mas a chamada à La Roja ainda não apareceu.

O antigo lateral-esquerdo do Benfica tem protagonizado um arranque de temporada de alto rendimento no Bayer Leverkusen e, esta quinta-feira, bisou e deu uma assistência no triunfo sobre o Qarabag (5-1).

Após o jogo, o treinador do Leverkusen, o antigo internacional espanhol Xabi Alonso, voltou a alertar o selecionador Luis de La Fuente para o rendimento de Grimaldo.

«De La Fuente já viu o Grimaldo e precisa de tomar uma decisão. Estamos encantados com ele e vemos a cada jogo que ele é um lateral-esquerdo de topo, com qualidades diferentes e que joga bem em qualquer lugar», disse Alonso, em conferência de imprensa.

Grimaldo, de 28 anos, soma cinco golos e cinco assistências em 12 jogos na temporada de estreia pelo Leverkusen.

Refira-se que Gayá (Valencia), Balde (Barça), Fran García (Real Madrid) e Pedraza (Villarreal) têm sido as opções de De La Fuente para lateral-esquerdo na seleção espanhola, que defronta Chipre e Geórgia em novembro.