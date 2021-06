O futebolista brasileiro Paulinho, confirmou, no domingo, a saída do Guangzhou Evergrande, face à impossibilidade de voltar à China, que encerrou as fronteiras como medida preventiva contra a covid-19.

«Devido à pandemia, eu e o clube pensámos ser melhor chegar a um acordo. Então, o meu ciclo como jogador do Guangzhou termina aqui», explicou Paulinho, numa mensagem através da rede social Instagram, dando conta de uma «despedida precoce», mas sobre a qual, «infelizmente, a pandemia alterou profundamente a dinâmica mundial».

Paulinho fez 172 jogos e 74 golos pelo Guangzhou, tendo conquistado oito títulos. Representou o clube entre 2015 e 2017 e entre 2018 e 2020, pelo meio com uma passagem pelo Barcelona. Antes, tinha jogado no Tottenham (Inglaterra), nos brasileiros do Corinthians, do Bragantino e Osasco Audax, além do Lodzki (Polónia) e Vilnius (Lituânia).

Paulinho, de 33 anos, junta-se assim ao seu compatriota Talisca, que deixou o Guangzhou no mês passado e foi contratado pelo Al-Nassr.