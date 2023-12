O selecionador da Guiné-Bissau, Baciro Candé, divulgou esta sexta-feira a lista de 25 convocados para a fase final da Taça das Nações Africanas (CAN 2023), em que os guineenses se estreiam a 13 de janeiro, diante da anfitriã Costa do Marfim.

A lista, com três «portugueses», e alguns velhos conhecidos do futebol nacional, não conta com o guarda-redes Celton Biai, do Vitória de Guimarães, que Baciro Candé convenceu, em setembro passado, a representar a Guiné-Bissau, em detrimento com a seleção lusa.

Outros jogadores guineenses que o selecionador gostava de levar à CAN 2023 são Romário Baró, médio do FC Porto, e o avançado Beto, do Everton, de Inglaterra, de quem disse ter recebido indicações do empresário de que «tem outras responsabilidades neste momento».

Para já, disse estar feliz por contar com o defesa Edgar Ié (Basaksehir, Turquia) e o avançado Carlos Mané (Kayserispor, Turquia) pela primeira vez numa grande competição africana em representação da Guiné-Bissau. Ambos foram formados no Sporting.

Aliás, entre os nomes desta convocatória que já pisaram os relvados nacionais, importa destacar o ex-Portimonense Fali Candé, o ex-FC Porto Nanu, o ex-Benfica Alfa Semedo e ainda Moreto Cassamá e Zé Turbo, formados nos dragões e nas águias, respetivamente.

A lista conta ainda com alguns guineenses que atuam em Portugal: o defesa Sori Mané (Académico de Viseu), o médio Nito Gomes (Marítimo) e o avançado Famana Quizera (Académico de Viseu).

Para esta quarta participação consecutiva na fase final da CAN, Baciro Candé tem como objetivo alcançar a primeira vitória e passar a fase de grupos. A Guiné-Bissau integra o Grupo A, juntamente com Costa do Marfim, Nigéria e Guiné-Equatorial.

A lista dos jogadores convocados não inclui qualquer atleta que evolui no campeonato local, uma situação justificada pelo selecionador com o «fraco nível competitivo» do futebol no país.

A 34.ª edição da Taça das Nações Africanas vai decorrer na Costa do Marfim, entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024.

Lista dos 25 convocados:

- Guarda-redes: Jonas Mendes (Kalamata, Grécia), Ouparine Djoco (Francs Borains, Bélgica) e Fernando Embadjé (Lugo, Espanha).

- Defesas: Jefferson Encada (Pharco FC, Egipto), Houboulang Mendes (Almería, Espanha), Fali Candé (Metz, França), Nanu (Samsunspor, Turquia), Opa Sangante (Dunkerque, França), Marcelo Djaló (Palencia, Espanha), Sori Mané (Académico de Viseu) e Edgar Ié (Basaksehir, Turquia).

- Médios: Nito Gomes (Marítimo), Jânio Bikel (Gaziantep FK, Turquia), Alfa Semedo (Al-Tae, Arábia Saudita), Carlos Mané (Kayserispor, Turquia), Moreto Cassamá (Omonia, Chipre) e Carlos Mendes (Bolton, Inglaterra).

- Avançados: Mauro Teixeira (Yverdon, Suíça), Mama Baldé (Lyon, França), Dálcio Gomes (Apoel Nicósia, Chipre), Famana Quizera (Académico de Viseu), Zinho Gano (Zulte Waregem, Bélgica), Francolino Djú (Midtjylland, Dinamarca), Marciano Tchami (Almería, Espanha) e Zé Turbo (Nizhny Novgorod, Rússia).