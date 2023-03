Após a derrota da Coreia do Sul diante do Uruguai, esta terça-feira, o avançado do Tottenham Heung-min Son lamentou a saída de Antonio Conte do comando técnico dos spurs durante o período para os compromissos das seleções.

«Como jogador, lamento muito. Ele é um treinador de classe mundial e tivemos uma ótima jornada juntos. Sou grato pelo que ele fez», começou por dizer, citado pela agência noticiosa Yonhap.

O internacional sul-coreano, de 30 anos, admitiu também parte da responsabilidade pelo fracasso de Conte no Tottenham, isto porque esta temporada tem estado aquém das expectativas, com apenas 10 golos em 37 jogos.

«Deveria ter jogado melhor. Sinto-me responsável pela sua saída, porque não tenho ajudado tanto o clube. Mas ele é um grande treinador e tem muita experiência. Vou torcer por ele», concluiu.