Retirado desde 2019, Wesley Sneijder está perto de regressar aos relvados. O internacional holandês vai começar a treinar no DHSC Utrecht, equipa amadora da quinta divisão da Holanda.



«Era uma conversa que já tínhamos tido antes de surgir o convite do Utrecht. Vou participar na pré-época deles, ficar em forma e daqui a dez semanas o mundo vai parecer completamente diferente», referiu, citado pelo «Voetbal».



O médio de 36 anos despontou no Ajax e passou por clubes como Real Madrid, Inter de Milão, Galatasaray, Nice e Al-Gharafa. Internacional pela Holanda em 136 ocasiões, Sneijder tem uma carreira recheada de títulos: um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões, uma Liga espanhola, duas Ligas turcas, uma Liga holandesa, uma Liga italiana, entre outros.



De resto, já Arjen Robben, jogador da geração de Sneijder, voltou atrás na decisão de retirar-se e juntou-se ao Groningen.