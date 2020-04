As imprensas espanhola e holandesa continuam a falar com insistência da vontade do Real Madrid em contar com Donny Van de Beek, médio ofensivo de 22 anos do Ajax. O jogador, porém, garante que ainda não tomou uma decisão sobre o futuro. «Jogar ao sol é sempre agradável, mas não, ainda não comecei a ter aulas de espanhol», referiu em entrevista à revista Helden.

Van de Beek garante de resto que a decisão que tomar vai ser muito bem ponderada. Não quer deixar o Ajax só pelo prazer de dar um salto na carreira, quer que seja uma mudança que valha a pena. «O meu sentimento em relação ao clube tem de ser positivo. Não é apenas o clube que tem de me querer, eu também tenho de encaixar no sistema de jogo e, claro, também tenho de perceber quantos minutos de jogo vou ter.»