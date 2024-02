A passagem do Inter Miami por Hong Kong não correu como planeado e nem só para os adeptos. Quase 40 mil pessoas – que pagaram, pelo menos, 115 euros por bilhete - quiseram assistir ao jogo amigável da equipa norte-americana (que venceu por 4-1), na expectativa de ver Lionel Messi em campo, mas o argentino não saiu do banco de suplentes.

Durante o jogo, os adeptos gritaram: «Queremos Messi». Já no final da partida, David Beckham fez uso do microfone para agradecer o apoio do público, mas foi abafado por um coro de assobios e gritos de «reembolso».

As críticas não ficaram por aqui. O governo de Hong Kong referiu estar «extremamente dececionado» com a ausência de Messi e já avisou que vai pedir explicações aos organizadores do evento. Além disso, o ministro do Desporto, Kevin Yeung, ameaçou cortar no financiamento ao promotor do jogo, que tinha garantido que Messi ia jogar durante, pelo menos, 45 minutos.

No final da partida, em conferência de imprensa, Tata Martino explicou que Messi e Luis Suárez não jogaram por lesão. «Entendemos a deceção dos adeptos que lotaram o estádio hoje com a ausência do Leo e do Luis Suárez. Esta decisão foi tomada em conjunto com a equipa médica. Corremos muito risco de agravar as lesões deles e por isso eles não puderam jogar. Pedimos desculpas, mas espero que entendam.»