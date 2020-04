Com a nova realidade mundial, de se fazer quase toda a vida em casa devido à pandemia de covid-19, as pessoas intensificaram uma nova forma de comunicar: as vídeoconferências.

Por via disso, têm sido muitas as brincadeiras sobre o fundo que cada um utilizar nas suas conversas: o mais normal é ter-se uma estante com livros, mas há de tudo.

Ora, esta sexta-feira, Mikel Arteta, treinador do Arsenal que até já testou positivo para o novo coronavírus, chamou à atenção por algo que tinha na sua estante durante um direto nas redes sociais dos gunners: uma fotografia de Eusébio.