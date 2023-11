O Vasco da Gama conseguiu uma vitória importante na luta pela permanência na receção ao América Mineiro, no último domingo.



O Gigante da Colina chegou ao triunfo graças a um momento genial de Dimitri Payet. Já no período de compensação, o internacional francês fez um golaço de livre direto e fixou o 2-1 final.



Esta vitória permite ao Vasco da Gama chegar aos 40 pontos e subir ao 15.º lugar com mais três pontos que o Cruzeiro, a primeira equipa em zona de descida. Por sua vez, o América Mineiro é último e já está despromovido.



O golaço de Payet: