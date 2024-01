Ronaldinho Gaúcho brilhou com a camisola do Barcelona entre 2003 e 2007, mas a sua história poderia ter sido bem diferente. Já imaginou o que seria o antigo internacional brasileiro ter vestido a camisola do Manchester United? Esteve perto de acontecer, segundo revelou Rio Ferdinand.



«Lembro-me que estivemos prestes a contratar o Ronaldinho, mas ele escolheu o Barcelona quando deixou o PSG. O treinador [Sir Alex Ferguson] ficou devastado», começou por dizer numa participação no podcast «The Obi One».



Os red devils falharam a contratação do astro canarinho e avançaram para... Cristiano Ronaldo. «Fomos à inauguração do estádio do Sporting, em Lisboa, o Ronaldo jogou e o resto é história. O Cristiano teve sorte pelo facto de o United o ter contratado. Foi apenas pela desilusão de não ter conseguido o Ronaldinho naquele verão», acrescentou ainda.

Se Ronaldinho marcou 94 golos em 207 jogos pelo Barça, Ronaldo fez 118 golos em 239 partidas na primeira passagem por Old Trafford.



«Percebemos no jogo com o Sporting que aquele miúdo [Ronaldo] podia ser o melhor do mundo. Mas não pensas na quantidade de golos que iria marcar ou a capacidade que teria para ganhar jogos. Ninguém viu isso, nem Ferguson. Ele fez isso sozinho. Quando saiu, saiu como o melhor jogador do mundo, a decidir jogos e a conquistar títulos.